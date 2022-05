Das Portalgebäude des ehemaligen Kulturhauses in Suhl ist fertig umgebaut und saniert. Wie die Stadt am Montag mitteilte, werden die Räume nun vom Stadtarchiv genutzt. Über zwei Kilometer Archivmaterial sind demnach umgezogen. Außerdem lagert laut Stadt das Waffenmuseum seinen Bestand in dem Gebäude, darunter 2.000 Handfeuerwaffen. Insgesamt wurden über zehn Millionen Euro investiert. Etwa zwei Drittel stammen vom Land.