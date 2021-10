Philipp Scherer füllt ein graues Pulver in eine Schüssel, dazu kommt ein Polyesterharz. Alles wird gut durchgemischt. Dabei entsteht eine graue Masse. Beim Aushärten in einer Form entsteht ein sogenannter Probekörper. Testobjekt für einen neuen Baustoff. Das graue Pulver: Schlacke aus der Müllverbrennungsanlage in Rudolstadt-Schwarza.