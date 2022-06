Weltblutspendetag Warum Blutspenden in Thüringen wichtig sind

Hauptinhalt

Jeden Tag brauchen Menschen Blut zum Überleben - und doch ist die Quote der Blutspenden in Thüringen zuletzt stark gesunken. Zum Weltblutspendetag am 14. Juni erklärt das Institut für Transfusionsmedizin Suhl mögliche Gründe für den Rückgang und appelliert an potenzielle Spender.