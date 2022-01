Die Bewohner der Würzburger Straße 2 im Suhler Wohngebiet Aue leben in Angst. Bereits viermal haben Brandstifter zugeschlagen - und das innerhalb von zwei Wochen. Teilweise am hellichten Tag gingen Kinderwagen und Sperrmüll im Flammen auf. Bei einem Brand am 15. Januar wurde auch der Rollstuhllift zerstört. Mit gravierenden Folgen für einige Anwohner.

Das bedeutet das ich nicht mehr raus kann. Der Fahrstuhl ist kaputt. Ich sitze hier drinnen jetzt fest. Simone Köhler Rollstuhlfahrerin

Nur wenige Meter weiter, in der Würzburger-Straße 24, schlugen die Brandstifter ebenfalls zu. Zweimal im September des vergangenen Jahres und zuletzt am Morgen des 26. Januar in einem der Kellerräume. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Seit der Rollstuhllift abbrannte, kann Simone Köhler das Haus nicht mehr selbstständig verlassen. Bildrechte: MDR/WichmannTV

Die Mieter dieses Kellers sind, nach eigenen Angaben, Ahmet Simsek und seine Lebensgefährtin. Der Inhaber eines Dönerladens in der Suhler Innenstadt fühlt sich gleich mehrfach von den Bränden betroffen.

Wo meine Lebenspartnerin wohnt, ist es voriges Jahr im September passiert. Und wo mein Sohn wohnt, vor ein paar Tagen. Ahmet Simsek Inhaber Mezopotamya Suhl

Polizei prüft auch Zusammenhang mit Bränden an Dönerladen

Auch an der Rückseite seines Dönerladens hatten unbekannte Holzmöbel angezündet. Das war am 19. Januar. Eine Woche später, am 25. Januar, brannten die Müllcontainer vorm Nachbarhaus. Am gleichen Abend kam es zu einer weiteren Brandstiftung in der Würzburger-Straße 2. Es sollte nicht der letzt Vorfall bleiben. Ahmet Simsek ist von den Bränden gleich mehrfach betroffen. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Mittlerweile prüft auch die Suhler Polizei, ob es einen Zusammenhang gibt. Ahmed Simsek hielt bisher auch einen Zufall für denkbar.

Dort wohnen viele Familien. In jedem Block wohnen 44 Familien. Das sind nicht nur mein Sohn und meine Lebenspartnerin. Ahmet Simsek am 25. Januar