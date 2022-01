In Suhl hat es am Montagabend erneut in einem Elfgeschosser in der Würzburger Straße gebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, zündeten Unbekannte einen Kinderwagen an. Den Angaben nach war die Feuerwehr schnell vor Ort und löschte das Feuer. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Die Ermittlungen laufen.