Beim Brand eines Einfamilienhauses in Schmiedefeld am Rennsteig (Stadt Suhl) ist am Freitag ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei breiteten sich die Flammen auf das gesamte Haus aus und griffen zudem auf zwei benachbarte Garagen über. Verletzt wurde niemand.