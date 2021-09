Feuerwehreinsatz Erneut Kellerbrand in Suhl: Zwei Verletzte - Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung in Suhl - mittlerweile in zwei Fällen. In der Nacht zu Mittwoch musste die Feuerwehr erneut wegen eines Kellerbrandes ausrücken. Bereits am Montag hatte es in einem Mehrgeschosser im Keller gebrannt.