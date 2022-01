In dem Suhler Elfgeschosser hat es seit Freitag drei Mal gebannt. Zwei Menschen wurden durch den Rauch verletzt. In allen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Polizei hat ihre Streifen in dem Wohngebiet verstärkt. Außerdem wurden die Bewohner dazu aufgerufen, aufmerksam zu sein und nur Bekannte in die Hauseingänge zu lassen.