Nach mehreren Bränden in einem Suhler Wohnblock verstärkt die Polizei in dem Bereich ihre Streifen. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, sind Beamte jetzt häufiger in dem betroffenen Wohngebiet vor Ort. Auch die Bewohner sollten aufmerksam sein und nur Bekannte in die Hauseingänge lassen.