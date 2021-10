Nach dem tödlichen Wohnungsbrand in Suhl am Dienstagmorgen schließt die Polizei vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, haben die Brandursachen-Ermittler ihre Arbeit abgeschlossen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Brand durch eine Kerze oder eine nicht ausgedrückte Zigarette ausgelöst wurde. Eine 68-jährige Frau war bei dem Feuer ums Leben gekommen. Die Retter fanden sie leblos in der ausgebrannten Wohnung.

Bei einem Wohnungsbrand in Suhl war am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Bildrechte: MDR/News5