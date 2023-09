Nach einer Brandserie am Freitag in Suhl sitzt ein 25-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wird er verdächtigt, in der Nacht zu Freitag an sechs verschieden Orten im Bereich des Suhler Fried- und Döllberges Brände gelegt zu haben.