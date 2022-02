Nach mehreren Bränden in der Suhler Innenstadt hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte, wurde am Mittwochmorgen ein 20-Jähriger im Bereich des Marktplatzes dabei ertappt, wie er gerade Müllcontainer anzünden wollte. Er sei dringend verdächtig, auch die zurückliegenden Brände auf dem Marktplatz und in den Wohnblocks in der Würzburger Straße in Suhl gelegt zu haben. Entsprechende Beweise wurden in seiner Wohnung sichergestellt.

In den vergangenen Wochen musste die Feuerwehr in Suhl mehrfach ausrücken. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK