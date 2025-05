Nach einer Brandstiftung in Suhl sucht die Polizei Zeugen und Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern. Den Angaben nach hatten Unbekannte am frühen Samstagmorgen in der Rimbachstraße gewaltsam das Fenster eines Wohnmobils geöffnet und das Fahrzeug in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro.

Fast zeitgleich brannte am frühen Samstagmorgen auch ein Altkleidercontainer in der Nähe. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 4.000 Euro.

Die Feuerwehr war bereits am Freitagmittag in Suhl ausgerückt, weil ein Wohnhaus in Brand geraten war. Die zehn Bewohner konnten sich den Angaben zufolge unverletzt in Sicherheit bringen. Die Brandursache sei noch unbekannt, teilte die Polizei am Freitagabend mit.