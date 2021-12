Er habe 50 Prozent weniger Kundschaft, seit 2G eingeführt wurde. "Ich habe langjährige gute Gäste, die nicht mehr kommen", sagt Uwe Hünger. Weil sie nicht geimpft seien. Warum nicht? "Weil sie die Krankheit nicht ernst nehmen, weil sie keinen Bock haben, ich weiß es nicht", sagt der Wirt.

Zwanzig Weihnachtsfeiern sind schon weggefallen

Fünf Angestellte habe er, erzählt er weiter. Eine sei im Moment nur damit beschäftigt, die Impfnachweise und Personalausweise zu kontrollieren. "Durch unsere gute Lage am Markt und mein Essen außer Haus kommen wir über die Runden. Aber wir haben lange nicht den Umsatz, den wir normalerweise jetzt hätten. Allein zwanzig Weihnachtsfeiern sind weggefallen." Und das seien keine kleinen Feiern gewesen: "Zu uns kommen Weihnachten immer die Seniorenheime mit 50 bis 70 Leuten. Fällt alles weg." Wenn es so weitergehe, sagt Uwe Hünger, werde er mindestens zwei Leute in Kurzarbeit schicken müssen.

Keine klare Antwort von der Politik

Am 1. November hat er sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Hat er geahnt, dass es noch einmal so schlimm mit der Pandemie wird? "Gerechnet habe ich damit, aber geglaubt habe ich es nicht." Uwe Hünger ist sauer auf die Politik. "Die treffen sich tausendmal und es kommt keine klare Antwort."

Der richtige Weg wäre, dass endlich eine Impfpflicht kommt. Uwe Hünger Inhaber des Gasthauses "Zum Bären" in Suhl

Auf die Frage, was seiner Meinung nach die Lösung wäre, antwortet er: "Der richtige Weg wäre, dass endlich eine Impfpflicht kommt. Früher hat auch kein Mensch danach gefragt. Da wussten wir auch nicht, was gespritzt wird." Und dann, nach einer Pause, erzählt er, dass es in seinem Bekanntenkreis bereits Corona-Opfer gebe. Sie seien Impfgegner gewesen.

Auch in das Wirtshaus "Sohle" in Suhl kommen viel weniger Gäste, seit 2G gilt. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Im Wirtshaus "Sohle" am Steinweg mitten in der Stadt sitzen nur ein paar Menschen. Die meisten Plätze sind leer. Juliette Pusch, seit sieben Jahren Inhaberin der "Sohle", sagt: "Im Sommer haben sie mir noch die Bude eingerannt". Vor allem Gäste mittleren Alters und "die Jugend" kämen gern hierher. Aber nun, seitdem die 2G-Regel gilt, sei alles sehr verhalten, auch wegen der hohen Inzidenz hier. Sie lag tagelang bei über 1.000, inzwischen ist sie etwas gesunken.

Wir haben viele Stammgäste, die nicht mehr kommen, weil sie nicht geimpft sind. Juliette Pusch Inhaberin des Wirtshauses "Sohle" in Suhl

"Ich denke, die Leute haben einfach Angst und bleiben zu Hause." Und: "Wir haben viele Stammgäste, die nicht mehr kommen, weil sie nicht geimpft sind." Zwanzig bis dreißig Gäste kämen jetzt nur noch pro Tag. "Das haben wir sonst allein über Mittag", sagt Juliette Pusch. Sie hätte es besser gefunden, wenn man die 3G-Regelung belassen hätte. "Ich würde niemanden zwingen, sich impfen zu lassen", sagt sie.

Auch die Wirtin der "Sohle", Juliette Pusch, hat jetzt große Umsatzeinbußen. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Der Umsatz, den sie zurzeit mache, reiche gerade mal für die Fixkosten, für Personal und Pacht. "Für mich selbst bleibt nichts übrig. Plus minus Null, das war's." Zwei Festangestellte und ein Lehrling arbeiten hier – neben Juliette Pusch. Sie müsse ihre Leute in Kurzarbeit schicken, wenn das so weitergehe, sagt sie.

Wir rechnen damit, dass sie uns wieder schließen. Juliette Pusch Inhaberin des Wirtshauses "Sohle" in Suhl

"Wir fahren jetzt schon alles ein bisschen zurück, bereiten nicht mehr so viel vor, kaufen nicht mehr so viele Getränke. Wir rechnen damit, dass sie uns wieder schließen." Die Wirtin wäre jedenfalls dafür: "Es wäre besser, man würde sagen, wir machen vier Wochen komplett zu."

Im Wirtshaus "Suhler Waffenschmied" hängen die aktuellen Corona-Regeln statt des Tagesmenüs am Eingang. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Dieser Meinung ist auch Martin Kliemann vom Gasthaus "Suhler Waffenschmied". "Sie sollen einfach einen Lockdown machen, aber uns nicht so am ausgestreckten Arm verhungern lassen." Auch er ist ziemlich sauer auf die Politiker. "Sie hauen uns die 2G-Regel drauf und lassen uns im Sturm allein."

Der Oktober sei noch wunderbar gelaufen. Aber "seit 2G ist alles komplett eingebrochen, wir haben 70 Prozent weniger Gäste." Wenn das Telefon klingelt, weiß er schon, was der Anrufer sagen wird: "Statt Reservierungen kommen nur noch Stornierungen".

Martin Kliemann, Inhaber des Wirtshauses "Suhler Waffenschmied": "Sie sollen einfach einen Lockdown machen, aber uns nicht so am ausgestreckten Arm verhungern lassen". Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler

Martin Kliemann führt das Wirtshaus gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn. "Wir wissen nicht, was wir machen sollen, kaufen wir neu ein, frieren wir alles ein? Jetzt jeden Tag offen zu lassen und zu warten, was kommt, ist das Schlimmste, was passieren kann."

Wir wissen nicht, was wir machen sollen, kaufen wir neu ein, frieren wir alles ein? Martin Kliemann Inhaber des Wirtshauses "Suhler Waffenschmied"

Die Kosten laufen ja weiter, wenn jeden Tag geöffnet ist. "Der Strom hat sich fast verdoppelt, das Gas hat sich verdoppelt, das Benzin ist teurer geworden und die Einkaufspreise auch. Wir haben immense Kosten", sagt der Wirt. Deshalb sei ein Lockdown, mit staatlichen Hilfen für die Gastwirte, die beste Lösung.

Die Lage ist dramatisch. Dirk Ellinger Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Thüringen

Was diese drei Suhler Gastwirte erleben, erleben die meisten ihrer Kollegen in Thüringen, bestätigt Dirk Ellinger vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen. "Die Lage ist dramatisch." Die Umsätze seien mit der neuen Regelung "jäh eingebrochen". "Es ist für uns als Branche unerträglich, dass wir wieder so im Fokus stehen. Es ist wie eine Stigmatisierung", sagt er.

Gaststätten seien keine Treiber der Pandemie

"Wir sind letztes Jahr schon geschlossen worden und die Infektionszahlen sind danach dramatisch angestiegen. Das ist der Beweis dafür, dass wir keine Treiber sind", erklärt der Dehoga-Geschäftsführer. Es sei nicht bewiesen, dass in Gaststätten wirklich ein Infektionsgeschehen stattfinde. "Wir haben darüber keine Erfassung."

Das ist ein Lockdown durch die Hintertür. Dirk Ellinger Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Thüringen

Jetzt sei man wieder enttäuscht von der Politik. Mehr noch: "Ich sehe nicht, dass irgendwo in der Politik die Bereitschaft besteht, dass wir offenbleiben dürfen. Das ist ein Lockdown durch die Hintertür." Dirk Ellinger sagt, die einzige Lösung sei 3G für die Gastwirtschaft. "Wir fordern, dass 3G weiter gewährt wird."

Klaus Judersleben kommt regelmäßig in den "Bären", um hier Mittag zu essen. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Carmen Fiedler