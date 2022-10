Ein Unbekannter hat in Suhl die Frontscheibe eines fahrenden Linienbusses eingeworfen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, nach Aussage des Busfahrer hatte sich der Mann als Fahrgast am späten Freitagabend geweigert, einen Mundschutz zu tragen. Daraufhin habe ihn der Busfahrer an der Haltestelle Martin-Andersen-Nexö-Straße aus dem Fahrzeug verwiesen.

Fahrgäste besteigen einen Linienbus in Suhl. Bildrechte: imago images/ari