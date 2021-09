In Suhl lag die Inzidenz bei Neuinfektionen am Sonntag bei 71,4 - der höchste Wert in Thüringen - und den vierten Tag in Folge über der Marke von 35. Die Zahl der wöchentlichen Klinikfälle je 100 000 Einwohner wurde mit 8,2 angegeben, sie lag den dritten Tag hintereinander über dem Schwellenwert von 4.