Nach dem Cyberangriff auf das Suhler Rathaus hat die Stadtverwaltung einen Krisenstab gebildet. Wie Bürgermeister André Knapp (CDU) MDR THÜRINGEN sagte, wurden auch das Waffenmuseum und die Stadtbücherei angegriffen. Sämtliche Ämter in der Stadtverwaltung können momentan nicht arbeiten.

Termine in der Meldebehörde, der Kfz-Zulassung sowie der Fahrerlaubnisbehörde müssen verschoben werden. Knapp hofft, dass bis Montag die Rechner in den Ämtern wieder funktionieren. Noch ist unklar, ob sensible Daten abgegriffen wurden. Die Schäden werden jetzt nach und nach repariert. Vorrang haben demnach das Gesundheitsamt, das Sozialamt, das Bürgeramt sowie das Testzentrum im Congress Centrum.