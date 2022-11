Seit dem Jahr 2000 hat die Stadt Suhl knapp ein Viertel ihrer Einwohner verloren. Das hat das Statistische Landesamt am Dienstag mitgeteilt. Es sei der höchste Einwohnerverlust einer Stadt in Thüringen in diesem Zeitraum. Insgesamt hat die Stadt 24,2 Prozent der Einwohner verloren.

Auch Gera und Eisenach verloren laut Angaben in den beiden Jahrzehnten 18,4 Prozent und 5,6 Prozent ihrer Einwohner. Vor 20 Jahren war Gera neben Erfurt eine der insgesamt zwei Großstädte in Thüringen. Die Bevölkerung im Freistaat schrumpfte in diesem Zeitraum von 2.431.255 auf 2.120.237 um 12,8 Prozent.

Was ist eine Großstadt? Als Großstädte werden laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung Städte bezeichnet, in denen mindestens 100.000 Menschen leben. Deutschlandweit gab es Ende 2020 insgesamt 80 Städte, die diese Einwohnerzahl erreichten.

Mehr Einwohner in Erfurt und Jena

Gewachsen sind dagegen die Einwohnerzahlen in den Städten Jena und Erfurt, dort gab es ein Plus von 10,1 Prozent bzw. 6,5 Prozent. In den beiden Großstädten lebten Ende 2020 rund 15,3 Prozent der Gesamtbevölkerung Thüringens.