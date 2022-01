Ein Wohnblock in Suhl ist erneut Ziel einer Brandserie. Seit Freitagabend gab es in dem Elfgeschosser drei kleinere Feuer, bei denen Unrat oder Kinderwagen angezündet wurden. Der dritte Brand ereignete sich am Montagnachmittag. Diesmal brannte es laut Polizei im Bereich des Daches. Zwei Bewohner wurden durch Rauch verletzt. Zur Brandursache wird noch ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag war Sperrmüll unterhalb einer Treppe angezündet worden. Der gelöschte Müll wurde aus dem Haus geräumt. Am nächsten Tag wurde der Haufen erneut angezündet. Dabei wurde auch ein Außenfahrstuhl beschädigt. Bei den beiden Bränden entstand ein Schaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Kripo ermittelt in diesen Fällen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.