Der Chef vom Wohnpark-Friedberg in Suhl, Michael Thelen, hat die Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (EAE) heftig kritisiert. Unter anderem durch nächtliche Feuerwehreinsätze in der Flüchtlingsunterkunft würden sich die Mieter im benachbarten Wohnpark massiv gestört fühlen. Mittlerweile hätte das Wohnungsunternehmen auch Sicherheitspersonal einstellen müssen.