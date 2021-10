Linke-Landtagsfraktion in Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge Suhl

Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel

Sie ist seit Monaten in den Schlagzeilen und Anwohner sorgen sich um ihre Sicherheit: Die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Suhl. In einer Petition an den Landtag fordert daher ein Teil der Suhler, die Einrichtung zu schließen. Die Landtagsfraktion der Linken wollte sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und hat die Einrichtung besucht.