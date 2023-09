Immer wieder kommt es in der Suhler Erstaufnahmeeinrichtung auch zu Gewalt zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern. Erst am Mittwoch musste die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ausrücken. Wie eine Sprecherin MDR THÜRINGEN auf Anfrage sagte, hatte ein 30-jähriger Bewohner einen 29-Jährigen mit einer Glasflasche im Gesicht und am Kopf verletzt. Weil sie immer wieder Polizisten und andere Bewohner provozierten, kamen beide Männer vorläufig in Gewahrsam.

Während des Einsatzes versammelten sich im Außenbereich viele Bewohner. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, rückten mehrere Streifenwagen der Polizei an. Am frühen Donnerstagmorgen musste die Polizei nach Informationen von MDR THÜRINGEN erneut in die Flüchtlingsunterkunft ausrücken. Demnach waren Bewohner in Streit geraten. Um die Situation zu beruhigen, wurde ein Mann in Gewahrsam genommen.