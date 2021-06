Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat den Suhler Oberbürgermeister André Knapp (CDU) zur Sachlichkeit gemahnt. Wie ein Sprecher MDR THÜRINGEN bestätigte, bat LVA-Präsident Frank Roßner in einem Schreiben darum, in der Diskussion um die Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) auf dem Friedberg gemeinsam an Problemlösungen zu arbeiten.

Die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge Friedberg in Suhl. Bildrechte: WichmannTV