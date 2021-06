In der Debatte um die Erstaufnahmeeinrichtung wendet sich die Stadt Suhl erneut mit einem Schreiben an die Landesregierung. Diesem stimmten am Mittwoch im Stadtrat alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD zu. In dem Schreiben an Innenminister Georg Maier (SPD) und Migrationsminister Dirk Adams (B90/Grüne) heißt es, mehr Polizeipräsenz rund um die Einrichtung sei gut - jedoch keine dauerhafte Lösung. Straffällig gewordene Asylbewerber müssten sofort in eine andere Unterkunft verlegt werden, Straftaten konsequenter geahndet werden.