5 - 19 - 33 - 36 - 42 und die Eurozahlen 7 und 12 - das sind die Zahlen zum Glück. Erneut ist ein Großgewinn der Lotterie Eurojackpot nach Thüringen gegangen. Wie die Thüringer Staatslotterie in Suhl mitteilte, gewann ein Spieler oder eine Spielerin am Freitag knapp 184.000 Euro.

Es sei bereits der siebte Großgewinn in diesem Monat und der 16. in diesem Jahr. In dieser Woche hatten bereits drei Thüringer beim Eurojackpot abgeräumt, mit Gewinnen von gut 236.000 und 419.000 Euro. Im Jahr 2020 hatte ein Spieler aus Thüringen fast 319.000 Euro mit nach Hause genommen. 2019 gewann ein Spieler aus dem sächsischen Erzgebirgskreis sogar rund 1,6 Millionen Euro.