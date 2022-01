Der Schaden war am Morgen im Keller an einer Leitung aufgetreten, die das heiße Wasser von der zentralen Rohrleitung in dem Stadtviertel zu den einzelnen Wohnung transportiert. Weil große Mengen Wasserdampf entwichen, waren Polizei und Feuerwehr am Freitagvormittag zunächst von einem Brand ausgegangen. Der betroffene Leitungsstrang wurde abgestellt. Nachdem die Feuerwehr den Wasserdampf mit Lüftern aus dem Keller gedrückt hatte, konnte ein Reparaturtrupp mit der Arbeit beginnen.