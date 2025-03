Es ist der Albtraum der Feuerwehr. Ein Brand in der Fahrzeughalle oder sogar im Feuerwehrauto. Erlebt haben das die Feuerwehrleute in Treffurt im Wartburgkreis. Bei dem Großbrand in der dortigen Feuerwache gab es keine Brandmelder, die Flammen richteten einen Millionenschaden an.