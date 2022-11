Mehr als 1.300 Flüchtlinge leben aktuell in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) in Suhl. Männer, Frauen und Kinder aus Syrien, Afghanistan, Eritrea und zum Teil der Ukraine – sie alle wohnen auf engem Raum zusammen. Seit Monaten steigt die Zahl der Flüchtlinge in Thüringen. Weil viele Kommunen im Freistaat einen Aufnahmestopp verhängt haben, müssen die Menschen länger als sonst in Suhl bleiben. Normalerweise sind es 40 Tage. Die Einrichtung stößt damit an ihre Grenzen. Mitarbeiter sozialer Dienste vor Ort schlagen Alarm.