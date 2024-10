Aktuell richtet das achtköpfige Team unter Leitung von Hornschuch die Räume in der Turnhalle wieder ein. Sport- und Spielgeräte sowie Bastelbedarf wurden wieder aus den Kellerräumen der Erstaufnahme in die Halle getragen. Die ehrenamtlich organisierten Betreuungsnachmittage mussten in den vergangenen Jahren nach draußen sowie in kleinere Räume der Erstaufnahme verlagert werden, nachdem die Turnhalle 2021 geschlossen wurde.