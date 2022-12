An der Erstaufnahme in Suhl hat es in der zweiten Nacht in Folge Unruhen gegeben. Wie die Polizei mitteilte, waren in der Nacht zum Donnerstag mehr als zehn Polizeifahrzeuge vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei Bewohner in Streit. Als die Polizei eingriff, kam es wie am Vortag zu tumultartigen Szenen. Nachdem ein Polizist angegriffen wurde, setzte die Polizei Pfefferspray ein.