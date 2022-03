Der Doppelstockbus war am frühen Nachmittag in Berlin gestartet. Nach Angaben von Integrationsminister Dirk Adams (Grüne) werden die Flüchtlinge so bald wie möglich auf Unterkünfte in Thüringer Kommunen verteilt. Um dies vorzubereiten, solle es in den nächsten Tagen ein Treffen mit Kommunalvertretern geben.