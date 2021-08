Die Stadt Suhl fordert von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) ein härteres Durchgreifen bei Straftätern aus der Erstaufnahmeeinrichtung. Wie Oberbürgermeister André Knapp (CDU) in einem Brief an Maier schreibt, sollten Randalierer und Störer innerhalb von Stunden in andere Unterkünfte gebracht werden.