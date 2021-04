Nach zahlreichen Einbrüchen auf dem Friedberg in Suhl ist die Polizei stärker im Bereich der Flüchtlingsunterkunft unterwegs. Wie Polizeisprecherin Julia Kohl MDR THÜRINGEN sagte, werden die Kontrollen ausgeweitet. Außerdem seien Beamte zu Fuß und mit Diensthund in den Wohngebieten unterwegs. Seit Januar wurden in dem Bereich 24 Diebstähle angezeigt. In fünf Fällen wurde in Wohnungen eingebrochen, sieben Mal in Autos und elf Mal in Gartenhäuser.