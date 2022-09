Der Thüringer Landtag hat die Petition für den Erhalt der Frühchenstation am SRH-Klinikum in Suhl auf seiner Petitionsplattform veröffentlicht. Unterstützer können über ein Online-Formular unterzeichnen. Außerdem hat die Stadt Suhl nach eigenen Angaben im alten und im neuen Rathaus an der Pforte Listen ausgelegt. Solche finden sich außerdem im Foyer des Klinikums.

Am Suhler Krankenhaus ist der sogenannte Level-1-Status für die Versorgung von sehr früh geborenen Kindern in Gefahr. Ab 2023 bleiben nach Vorgaben des Bundes nur solche Krankenhäuser erhalten, in denen pro Jahr mindestens 20 Frühgeborene mit weniger als 1.250 Gramm Geburtsgewicht zur Welt kommen. In Suhl sind es im Schnitt 15 pro Jahr. In Thüringen würden nur noch Jena und Erfurt als Level-1-Zentren erhalten bleiben.