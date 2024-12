Darauf setzt auch die Klinik. Um die Mindestzahl an Patienten zu erreichen, will sie sich künftig noch mehr mit den regionalen Geburtskliniken und Schwerpunktpraxen in Südthüringen, aber auch in Oberfranken vernetzen. Trotzdem schwingt hier immer ein Widerspruch mit: "Eine gute Perinatalmedizin zielt vor allem darauf ab, Frühgeburten zu vermeiden", sagt Kliniksprecher Christian Jacob. Und daran soll sich in Suhl auch künftig nichts ändern. Im Sinne der kleinen Patienten.