Südthüringer Eltern haben das Nachsehen

Grundsätzlich möchte man in Deutschland laut Leder die Ballung solcher Zentren beenden. In Ostdeutschland sei die Lage jedoch eine ganz andere. Hier gebe es nur sehr wenige solcher hochspezialisierten Zentren. Eine Schließung der Suhler Station würde einen besonders heftigen Einschnitt bedeuten. Tatsächlich gibt es in Deutschland insgesamt fast 170 Perinatalzentren - 150 im Westen und gerade mal 17 im Osten. Das Nachsehen hätten die Menschen im Süden Thüringens. Eltern wie die von Fritz müssten bis nach Erfurt oder Jena fahren.

Oberarzt Hans-Martin Loder prüft einen Inkubator. Darin können kleine Patienten mit dem Hubschrauber transportiert werden. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

"Unsere Patienten sind aber nicht nur ein paar Tage hier, sondern manchmal Monate", sagt Chefarzt Sebastian Horn. Die Bindung zu den Eltern sei für die Entwicklung der Frühgeborenen mindestens genauso wichtig wie die medizinische Versorgung." Und auch die Versorgung von kranken Neugeborenen könnte künftig leiden.

Im Schnitt jedes zehnte Baby braucht laut Horn medizinische Hilfe. Dafür gibt es in Suhl hochspezialisierte Kinderchirurgen, die Intensivstation sowie ein Team von bestens ausgebildeten Kindertherapeuten. Ob sich das alles ohne den Level-1-Status halten lässt, ist jedoch fraglich. "Ich kenne keine einzige Klinik in Deutschland, die sich das leistet."

Der Unterschied zwischen einem Level-1- und Level-2-Geburtszentrum Ein Perinatalzentrum Level 1 entspricht der höchsten Stufe. Diese Zentren behandeln und versorgen die schwersten Fälle. Die Anforderungen sind daher am höchsten.



Behandelt werden folgende Fälle:



• Wenn eine Frühgeburt mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm oder die Geburt vor der 29. Schwangerschaftswoche zu erwarten ist.

• Schwangere mit Drillingen, bei denen die Geburt vor der 33. Schwangerschaftswoche erwartet wird.

• Bei einer Schwangerschaft mit mehr als Drillingen.

• Wenn eine Schwangerschaft mit fetalen oder mütterlichen Vorerkrankungen vorliegt, bei der nach der Geburt eine intensivmedizinische Behandlung wahrscheinlich notwendig ist. Dies ist etwa der Fall bei angeborenen Fehlbildungen wie kritischen Herzfehlern.



Für eine Level-2-Einrichtung gibt es aber Einschränkungen bei Geburtsalter und Gewicht. Die Anforderungen sind also etwas geringer.



Ein Perinatalzentrum Level 2 behandelt folgende Fälle:



• Wenn ein Frühchen mit einem Geburtsgewicht zwischen 1.250 und 1.499 Gramm oder die Geburt zwischen der 29. Schwangerschaftswoche und 31. Schwangerschaftswoche erwartet wird.

• Bei Schwangeren mit schweren schwangerschaftsassoziierten Erkrankungen wie dem Hellp-Syndrom.

• Wenn das errechnete Gewicht des Fötus unter der 3. Perzentile liegt.

• Bei Schwangeren mit insulinpflichtiger Diabeteserkrankung, wenn eine Gefährdung des Fötus oder Neugeborenen absehbar ist.

Quelle: fruehchenwelt.com



Bessere Verteilung der Frühchen oder Zusammenarbeit mit Coburg?

Auch wenn die Geburtsmediziner in Thüringen jede Frühgeburt möglichst vermeiden wollen, gibt es laut Klinikgeschäftsführer Uwe Leder ausreichend Frühgeborene mit einem Gewicht unterhalb von 1.250 Gramm. "Diese müssten zwischen den drei Zentren in Suhl, Jena und Erfurt nur besser verteilt werden", schlägt Leder vor. Man dürfe bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen, dass es schon jetzt einen erheblichen Mangel an Fachpersonal sowohl bei den Ärzten als auch den hochausgebildeten Intensivpflegerinnen und -pfleger für Kleinkinder gibt. Auf Station gibt es 10 Intensivplätze für besonders kleine Kinder. Dafür wird Spezialgerät benötigt. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich