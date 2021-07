Die finanzschwache Stadt Suhl sucht erneut nach möglichen Fusionspartnern. Nachdem Gespräche mit dem Kreis Schmalkalden-Meiningen nicht weiterführten, will sich die Stadt anderen Partnern zuwenden. Nun sollen auch mit dem Ilm-Kreis und dem Kreis Hildburghausen Gespräche geführt werden.

Die Fusionspläne zwischen Suhl und dem Kreis Schmalkalden-Meiningen sind erst einmal vom Tisch. Die Stadt Suhl will jetzt mit anderen Kreisen sprechen. (Symbolbild)

Die Fusionspläne zwischen Suhl und dem Kreis Schmalkalden-Meiningen sind erst einmal vom Tisch. Die Stadt Suhl will jetzt mit anderen Kreisen sprechen. (Symbolbild)

Die Fusionspläne zwischen Suhl und dem Kreis Schmalkalden-Meiningen sind erst einmal vom Tisch. Die Stadt Suhl will jetzt mit anderen Kreisen sprechen. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (parteilos) zeigte sich überrascht, will aber offen in die Fusions-Gespräche gehen. Auch Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) will erst einmal abwarten. Nach seinen Worten kann Geld gespart werden, wenn der Kreis Aufgaben für die Stadt übernimmt. Andererseits müsste Suhl dann auch eine Kreisumlage zahlen und könnte unterm Strich sogar ein Minus einfahren.