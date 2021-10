Die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Hildburghausen wollen mit der Stadt Suhl über eine mögliche Fusion sprechen. Aus dem Landratsamt in Meiningen heißt es, ein erstes Treffen dazu sei in zwei Wochen geplant.

Zuletzt hatte der Stadtrat in Suhl ein Papier mit Bedingungen verabschiedet. Darin fordert die Stadt eine dauerhafte Extrazahlung von 1,5 Millionen Euro jährlich von der Landesregierung. Außerdem ist Suhl nicht bereit, in Folge einer Fusion alle Aufgaben an den Kreis zu übertragen. In eigener Hand sollen beispielsweise der Rechnungsprüfungsausschuss, der Denkmalschutz und die Straßenverkehrsbehörde bleiben. Zudem will Suhl weiterhin Träger der städtischen Schulen bleiben. Dieses Modell haben in Thüringen nur wenige kreisangehörige Städte gewählt; üblich ist die Schulverwaltung durch den Landkreis.