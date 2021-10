In der letzten gemeinsamen Sitzung haben die Stadträte in Suhl ein Beschlusspapier mit Bedingungen für eine Einkreisung verabschiedet. Es enthält Forderungen an die möglichen Verhandlungspartner und die Landesregierung. Darin heißt es, Suhl sei nicht dazu bereit, in Folge einer Fusion alle Aufgaben an den Kreis zu übertragen.