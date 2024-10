Am Mittwoch sei die Halle mit Hilfe der Geflüchteten aufgeräumt worden. Nächste Woche sollen alle Spiel- und Sportgeräte vom Keller in die Halle gebracht werden. Am Mittwoch darauf könne es erstmals wieder Programm für geflüchtete Kinder geben. Auch die jungen Männer aus der Erstaufnahme seien schon vorfreudig, die Halle künftig für Sport nutzen zu können.