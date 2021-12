Die Stadt Suhl will eine höhere Bedarfszuweisung vom Land Thüringen einklagen. Darauf haben sich die Stadträte am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung geeinigt. Nach Angaben der Stadt hat das Land 3,9 Millionen Euro zugesagt, um Suhls defizitären Haushalt auszugleichen. Die Stadt fordert weitere zwei Millionen. Streitpunkt sind die freiwilligen Leistungen.