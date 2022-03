Nach dem Hackerangriff auf das Suhler Rathaus ermittelt nun das Thüringer Landeskriminalamt. Auf digitale Attacken spezialisierte Polizisten seien noch dabei, das genaue Ausmaß des Schadens zu analysieren, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Freitag. Der Angriff auf die Suhler IT-Systeme sei mit Blick auf die jüngere Vergangenheit der erste derartige Fall auf eine kommunale Verwaltung in Thüringen.

Laut Bürgermeister André Knapp (CDU) hat die Stadtverwaltung einen Krisenstab gebildet. Bei dem Hackerangriff seien auch das Waffenmuseum und die Stadtbücherei angegriffen worden. Sämtliche Ämter in der Stadtverwaltung können momentan nicht arbeiten.

Die Suhler Stadtverwaltung arbeite nach dem Cyberangriff an einem Notfallsystem, sagte Knapp. Das Gesundheits- und das Sozialamt haben dabei höchste Priorität. Die Schäden werden jetzt nach und nach repariert. Vor allem müsse gesichert werden, dass schnell wieder Zahlungen geleistet werden können. Knapp geht allerdings davon aus, dass mehrere Monate vergehen, bis die Stadtverwaltung wieder normal arbeiten kann.

Die Mitarbeiter im Rathaus sind derzeit nur per Telefon zu erreichen. Auch das interne Mailsystem wurde lahmgelegt. Termine in der Meldebehörde, der Kfz-Zulassung sowie der Fahrerlaubnisbehörde müssen verschoben werden. Noch ist unklar, ob sensible Daten abgegriffen wurden.