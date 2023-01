Er sei jetzt wieder im Hafthaus im Inneren der Anstalt untergebracht, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag auf Anfrage. Vor seiner Flucht hatte sich der 32-Jährige dem Ministerium zufolge in der Entlassungsvorbereitung befunden, er war dazu in einer gesicherten Einrichtung vor den Mauern der Haftanstalt untergebracht. Am Dienstag vergangener Woche war er bei Arbeiten im Außenbereich der Anstalt geflohen, zwei Tage später wurde er in Erfurt von der Polizei gefasst.