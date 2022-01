Der Suhler Waffenhersteller C.G. Haenel will seine Niederlage im Patentstreit mit Konkurent Heckler & Koch aus Baden-Württemberg nicht hinnehmen: Das Unternehmen hat am Oberlandesgericht Düsseldorf nach Angaben von Finanzchef Swen Lahl Berufung gegen ein Urteil vom 16. November eingelegt, in dem ihm eine Patentverletzung bescheinigt worden war. Das Gericht hatte einer im Jahr 2020 eingereichten Klage von Heckler & Koch stattgegeben, wonach Haenel an seinem halbautomatischen Sturmgewehr CR223 ein Patent des Konkurrenten verletzt habe. Weitere Details zu der Berufung wollte Lahl auf Anfrage von MDR THÜRINGEN nicht nennen.

Streit um Öffnungen am Gewehr

In dem Streit geht es um ein Patent über Öffnungen am Gewehr, welche das Austreten von Gas und eingedrungenem Wasser aus der Waffe ermöglichen. Diese Öffnungen sollen gewährleisten, dass die Waffe auch nach dem Untertauchen im Wasser funktionsfähig bleibt. Der US-Hersteller Colt hatte in den 1990er-Jahren in seinem Modell M4 am hinteren Ende der Waffe eine solche Öffnung eingeführt. Diese Variante ist laut Haenel patentfrei. Heckler & Koch hatte später drei zusätzliche Öffnungen eingeführt und auf diese drei Öffnungen ein Europäisches Patent angemeldet. Haenel wiederum hatte zeitweise in der CR223 - eine vor allem von der Polizei verwendete Waffe - eine Version mit den insgesamt vier Öffnungen verwendet, war nach einer Ermahnung von Heckler & Koch im Jahr 2018 aber zur 1-Loch-Lösung umgeschwenkt. Um diese Öffnungen geht es im Streit. Bildrechte: MDR THÜRINGEN JOURNAL

Vorwürfe berühren auch Sturmgewehr-Vergabeverfahren

Der Streit um die Patentverletzung spielt auch eine Rolle im aktuellen Vergabeverfahren der Bundeswehr für neue Sturmgewehre. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr hatte Haenel im September 2019 zum Sieger der Ausschreibung erklärt, diese Entscheidung aber einige Wochen später zurückgenommen. Begründet wurde sie damit, dass es "ernstzunehmende Hinweise auf mögliche Patentrechtsverletzungen" gebe. Gemeint waren damit offenkundig die Vorwürfe von Heckler & Koch bezüglich des Patents zu den Öffnungen am hinteren Teil der Waffe. Diese hatte Heckler & Koch in einer Beschwerde beim Beschaffungsamt gegen dessen Entscheidung zugunsten von Haenel erhoben.

Haenel in Suhl verweist darauf, dass die Vorwürfe nicht sein bei der Bundeswehr eingereichtes Modell MK556 betreffen. Dieses verfüge über keine technischen Merkmale, die ein Patent des Konkurrenten verletzen könnten. Vielmehr verüge das Gewehr über eine "technisch innovative Lösung" im nach vorne gewandten Teil der Waffe. Zudem wirft das Thüringer Unternehmen dem Konkurrenten in Baden-Württemberg unlauteres Verhalten vor. Heckler & Koch soll demnach seine behaupteten Patentrechte jahrelang nicht verfolgt haben, sondern erst im zeitlichen Zusammenhang mit dem Vergabeverfahren der Bundeswehr für das Sturmgewehr erhoben haben. Tatschlich hat Heckler & Koch seine Klage am Landgericht Düsseldorf erst am 3. August 2020 eingereicht. Sturmgewehr MK556 von C.G. Haenel Bildrechte: MDR/C.G. Haenel GmbH

Insgesamt drei Verfahren in Düsseldorf und München

Eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Düsseldorf bestätigte am Donnerstag das Berufungsverfahren. Termine hierzu gibt es noch nicht.

Am Oberlandesgericht Düsseldorf ist noch ein weiteres Verfahren anhängig. Hier geht es um eine Klage von Haenel gegen die Entscheidung der Vergabekammer des Bundeskartellamtes, die den Ausschluss des Herstellers aus dem Vergabeverfahren für das Sturmgewehr der Bundeswehr bestätigt hatte. Hier ist ein Verhandlungstermin für den 2. März anberaumt.