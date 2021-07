"Wir können unsere Produktion problemlos ausweiten, die Kapazitäten dafür haben wir." Diesen Satz sagt Olaf Sauer, Geschäftsführer des Suhler Waffenproduzenten C.G. Haenel mehrmals während des Rundgangs durch das Werk. Er zeigt CNC-Maschinen, die Gewehrläufe kalt schmieden. Acht Minuten braucht so eine computergesteuerte Schmiede für einen Lauf. Haenel fertige die Läufe nicht nur für die eigenen Produkte, sondern auch für andere Hersteller. 25.000 pro Jahr derzeit, das Zwei- bis Dreifache sei schon mit den bestehenden Kapazitäten möglich, sagt Sauer.

An anderen Maschinen werden Gehäuseteile aus Aluminium produziert, in einer Nachbarhalle Holzschäfte für Jagdgewehre. Sauer führt an Tischen vorbei, an denen Mitarbeiter Gewehre aus Einzelteilen zusammensetzen. Und er erlaubt dem Besucher einen Blick in einen separaten Sicherheitsbereich, in dem die Waffen für das Behördengeschäft montiert werden. Lauf-Rohlinge vor der Weiterverarbeitung Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Behördengeschäft. Der etwas bürokratische Begriff steht bei Haenel für Aufträge von Polizei und Militär. Halbautomatische Gewehre für Polizisten, außerdem Sturmgewehre und Scharfschützengewehre für Soldaten. Diese Sparte ist seit Monaten Gegenstand bisweilen heftiger Debatten vor allem in sozialen Medien, aber auch in der Politik. Haenel hatte im September 2020 für Aufsehen gesorgt, als das Unternehmen vom Beschaffungsamt der Bundeswehr zum Sieger der drei Jahre zuvor gestarteten Ausschreibung über 120.000 Sturmgewehre erklärt worden war. Das von Haenel angebotene MK556 sollte das seit gut 25 Jahren in der Bundeswehr benutzte G36 ersetzen.

Ob es dazu kommt, scheint derzeit wenig wahrscheinlich. Nach Beschwerden von Heckler & Koch aus Oberndorf in Baden-Württemberg, mit dem G36 und anderen Waffen bislang so eine Art Haus- und Hoflieferant der Bundeswehr, hat das Beschaffungsamt im Dezember seine Entscheidung pro Haenel revidiert und angekündigt, dem Konkurrenten aus Oberndorf den Zuschlag erteilen zu wollen.

Vorwürfe und Vorbehalte im Internet und aus der Politik

Schon nach der Entscheidung für Haenel im vergangenen Herbst waren vor allem im Internet Zweifel am Hersteller in Thüringen aufgetaucht. Viel zu klein, um den Riesenauftrag zu bewältigen, mit einem Dumpingpreis den Konkurrenten ausgestochen, Patente anderer Hersteller verletzt. Und, so hieß es in der Politik unter anderem bei Linken und Grünen, die Millionen dafür flössen letzten Endes an eines der autokratischen Herrscher-Regimes am Persischen Golf.

Gemeint sind damit die Vereinigten Arabischen Emirate, deren staatlicher Rüstungskonzern EDGE über die Tochterfirma Caracal Eigentümer von Haenel und dessen Mutterunternehmen Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH ist. Seit der Übernahme im Jahr 2007 vom damaligen Eigentümer Heckler & Koch habe der Gesellschafter vom Golf einen zweistelligen Millionenbetrag in die Merkel-Gruppe investiert, sagt Sauer: "Dieser Standort wäre gar nicht mehr da, wenn die damals nicht gekauft und investiert hätten."

Umgekehrt sei bisher kein einziger Cent nach Abu Dhabi geflossen. Der Investor mische sich nicht ins operative Geschäft ein und wolle das Thüringer Unternehmen langfristig entwickeln.

Sauer und sein Finanzchef Swen Lahl bemühen sich, die Argumente und Vorbehalte zu entkräften, die in den vergangenen Monaten gegen Haenel vorgebracht worden sind. Es gebe keinen Know-how-Transfer zwischen Suhl und Abu Dhabi und auch keine Lieferung von Waffenteilen, sagen beide zu dem Vorhalt, Teile für die Bundeswehr-Sturmgewehre würden womöglich am Persischen Golf produziert.

Solche Lieferbeziehungen würden schon an den deutschen Ein- und Ausfuhrbestimmungen für Waffen und Waffenteile scheitern, sagt Sauer. "Dafür bekämen wir nie eine Genehmigung." 70 Prozent seines Umsatzes macht der Waffenhersteller mit Jagd- und Sportwaffen. Bildrechte: MDR/Dirk Reinhardt

Vorgaben aus Abu Dhabi gebe es nicht. "Selbstverständlich müssen wir vernünftige Zahlen liefern", so Sauer. Mit ihren derzeit rund 135 Beschäftigten macht die Merkel-Gruppe um die 20 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. 70 Prozent davon mit Jagd- und Sportwaffen, den Rest bringt das Behördengeschäft. Die Exportquote, referieren Sauer und Lahl, liege bei 40 Prozent, wobei Geschäfte mit Polizei und Militär nur innerhalb der Europäischen Union getätigt würden. "Das ist bezüglich der Genehmigungen unproblematischer", sagt Sauer. Außerdem sei das so vom arabischen Eigentümer gewollt.

Welche Kunden Haenel im Sicherheitsbereich hat, wollen Sauer und Lahl nicht sagen. Betriebsgeheimnis. Bekannt sind nach MDR-Recherchen Aufträge über 115 Scharfschützengewehre für die Bundeswehr-Spezialkräfte KSK und KSM im Jahr 2016 sowie eine aktuelle Bestellung der sächsischen Landespolizei über 2.300 halbautomatische Waffen des Typs CR223 - der "zivilen" Variante des Sturmgewehrs MK556.

Spezialeinsatzkräfte verschiedener Landespolizeien in Deutschland, unter anderem die in Hamburg, Sachsen und Thüringen verwenden ebenfalls das CR223. Im Geschäft mit Spezialeinheiten habe Haenel in den vergangenen Jahren 95 Prozent aller Ausschreibungen gewonnen, an denen man sich beteiligt habe, so Sauer. Neben der Bundeswehr werde auch Militär im Ausland beliefert. Welches genau, dazu schweigt Sauer ebenfalls.

Verglichen mit dem Sturmgewehr-Auftrag der Bundeswehr sind Lieferungen an Spezialkräfte von Polizei und Militär mengenmäßig klein. Doch auch die Herstellung von 120.000 Sturmgewehren für die Bundeswehr könne man stemmen, versichert Finanzchef Lahl. Da die Auslieferung laut Ausschreibung über einen Zeitraum von sieben Jahren gestreckt wird, müssten pro Jahr etwa 17.000 Waffen geliefert werden.

Beim derzeitigen Ausstoß von rund 20.000 Waffen pro Jahr bedeute das "lediglich" eine Verdoppelung der Jahresproduktion, sagt Lahl. Das könne man mit mehr Personal und im Drei-Schicht-System sicherstellen, "notfalls schafft man auch noch die eine oder andere neue Maschine an". Den zusätzlichen Personalbedarf beziffert Lahl auf etwa 30 Leute. Im "worst case" könne man auch andere Produktionen zurückstellen und sich ausschließlich auf einen Bundeswehr-Auftrag konzentrieren. SEK-Beamte bei einem Einsatz in Thüringen Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Ob dieser doch noch kommt, hängt nun vom Oberlandesgericht Düsseldorf ab. Dem liegt seit Juni eine Beschwerde von Haenel gegen die Entscheidung der Vergabekammer vor, die den Ausschluss des Thüringer Unternehmens aus dem Vergabeverfahren bestätigt hatte. Die Begründung sorgt allerdings für Stirnrunzeln - nicht nur bei den Haenel-Chefs.

Denn die Vergabekammer stellte fest, dass das Angebot von Haenel gar nicht wirtschaftlicher gewesen sei als das von Heckler & Koch. "Das Bundesamt hat uns wegen angeblicher Patentrechtsverletzungen ausgeschlossen, und nun sollen wir plötzlich teurer gewesen sein. Das ist für mich nicht nachvollziehbar", sagt Geschäftsführer Sauer.

Die Vergabekammer hat ihre Entscheidung zur Haenel-Beschwerde inzwischen auf ihrer Website veröffentlicht. Einer der gegen Haenel vorgebrachten Gründe lautet - zusammengefasst: Haenel hätte nicht auf eine Nachfrage des Bundesamtes zu seinem Angebot reagieren dürfen, da diese nach Abgabe der finalen Angebote beider Hersteller erfolgt sei. Denn dadurch sei Haenel ermöglicht worden, seinen Angebotspreis nachträglich nach unten zu korrigieren.

"Den Einzelpreis hätten sie auch selbst ausrechnen können"

"Insgesamt fünf Fachreferate im Verteidigungsministerium und im Bundesamt hatten sich vorher mit der Frage befasst, ob diese Nachfrage rechtlich zulässig ist", sagt Finanzchef Lahl. Gegenstand seien die von Haenel für jede einzelne Waffe angebotenen 3-er-Sets von Schienen, mit denen Zubehörteile wie etwa eine Zieloptik an dem Gewehr befestigt werden können.