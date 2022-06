Der Suhler Waffenhersteller Haenel wird die Bundeswehr nicht mit neuen Sturmgewehren ausstatten. Das Unternehmen unterlag am Mittwoch in einem Rechtsstreit gegen das Beschaffungsamt der Bundeswehr am Oberlandesgericht Düsseldorf. Das Gericht wies eine Klage von Haenel gegen seinen Ausschluss aus dem Vergabeverfahren für die neuen Sturmgewehre zurück.