Bildrechte: MDR/Steffen Ittig

Feuerwehr-Großeinsatz Ein Toter und 15 Verletzte bei Hochhausbrand in Suhl

Hauptinhalt

03. Juli 2024, 09:04 Uhr

In der Nacht ist in Suhl ein Feuer in einem Hochhaus ausgebrochen. Dabei kam ein Mensch ums Leben. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.