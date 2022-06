Holzindustrie Südthüringen soll Holz-Hotspot werden

Im Thüringer Wald wächst viel davon: Holz. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee sieht wohl genau deshalb das geplante Thüringer Holzcluster auch in Suhl. Vom Rohstoff bis zum Baustoff - Thüringen brauche eine "möglichst komplette Wertschöpfungskette Holz", so der Wirtschaftsminister. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) will ein Holzcluster in Suhl-Nord etablieren. Bildrechte: dpa

Holz-Cluster soll in Suhl-Nord angesiedelt werden

Ziel sei Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Politik stärker zu vernetzen. Seinen Schwerpunkt soll das neue Branchennetzwerk laut dem Minister in Südthüringen haben. Dabei komme der Stadt Suhl eine besondere Rolle zu. So wollen Wirtschaftsministerium und Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) als erstes Pilotprojekt in Suhl-Nord einen Standort zur Ansiedlung insbesondere von Firmen der nachhaltigen Holzverarbeitung entwickeln. Das Konzept dafür soll am Donnerstag vorgestellt werden.

Begriffserklärung: Cluster In der Wirtschaft versteht man unter einem Cluster die geografische Konzentration von verbundenen Unternehmen und Institutionen in verwandten Branchen oder Technologien, die sich gegenseitig ergänzen.

Für die Stadt Suhl sprechen dem Minister zufolge die Lage im Thüringer Wald, die gute infrastrukturelle Anbindung sowie die Fördermöglichkeiten. So seien für Ansiedlungen und Erweiterungsinvestitionen in der Region auch weiterhin Höchstfördersätze möglich. "Das können und wollen wir gezielt nutzen, um Initiativen und konkrete Projekte aus der Region zu unterstützen", sagte Tiefensee. Blick auf Suhl: die Stadt ist umgeben von Wald. Bildrechte: dpa

Nachfrage nach Holz sehr hoch

Angesichts ambitionierter Klimaschutzziele, globaler Krisen und dem angestrebten Ersatz herkömmlicher Baumaterialien von Stahl bis Plastik habe Holz als nachwachsendem Rohstoff eine zunehmende Bedeutung. Daher müsse auch der eingeschränkte Holzeinschlag in Thüringen immer wieder überprüft und gegebenenfalls revidiert werden, sagte Tiefensee. Die Nachfrage übersteige die Menge des geernteten Rohstoffs. "Der Schutz des Waldes und dessen Nutzung sind kein Gegensatz, es kommt auf die richtige Balance an." Thüringer Holz geht bisher hauptsächlich in die USA und nach China. Allein auf diese beiden Märkte entfielen vor der Corona-Pandemie zwölf beziehungsweise neun Prozent der gesamten Holz-Ausfuhren aus Thüringen. Diese Zahlen dürften zuletzt noch einmal deutlich gestiegen sein. Thüringen exportiert überdurchschnittlich viel Holz. Bildrechte: imago/VIADATA

