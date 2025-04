Erstes E-Auto in Serie Hotzenblitz - der E-Pionier aus Suhl ist Mittelpunkt in neuer Ausstellung

23. April 2025, 18:41 Uhr

Eines der ersten E-Autos in Deutschland wurde in Thüringen produziert - Anfang der 1990er Jahre in den ehemaligen Simson-Hallen in Suhl. Das Modell hieß "Hotzenblitz". Eine neue Sonderausstellung im Suhler Fahrzeugmuseum widmet sich den Anfängen der E-Mobiltät in Deutschland und da spielt der knallrote Kleinwagen eine wichtige Rolle.