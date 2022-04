Winterwetter Hubschrauber bei Suhl festgefroren: Feuerwehr setzt Wärmeschläuche ein

Seit zwei Nächten steht ein Helikopter an einer Kreuzung in Schmiedefeld am Rennsteig - und kann nicht abheben. Weil er festgefroren ist, legten Feuerwehrleute ihm Wärmeschläuche an.